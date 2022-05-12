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Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) 2022’de dünyanın en fazla altın rezervine sahip olan ülkelerin sıralamasını paylaştı.

Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

Son açıklanan verilere göre, Türkiye’nin geçen yıla göre altın rezervlerinde artış görülürken sıralamadaki yeri de değişti. İşte Türkiye’nin en fazla altın rezervi bulunan ülkeler arasındaki sırası…

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Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

40- Irak 96,4 ton altın rezervine sahip

39- BIS 102,0 ton altın rezervine sahip

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Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

38-Romanya 103,6 ton altın rezervine sahip


37-Güney Kore 104,4 ton altın rezervine sahip

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Altın fışkırıyor en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin altın sırası

36-Yunanistan 114,1 ton altın rezervine sahip

35-Libya 116,6 ton altın rezervine sahip

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