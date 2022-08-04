Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!
Usta oyuncu Altan Erkekli, geçtiğimiz gün hastanede kameralara yakalandı. Topallayarak yürüdüğü dikkatlerden kaçmayan Erkekli, hastaneye kontrol için geldiğini söyledi: ''Korkulacak bir durum yok''
Tiyatro, sinema, televizyon oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 67 yaşındaki Altan Erkekli, geçtiğimiz gün hastanede objektiflere yansıdı. Erkekli'nin topalladığı farkedilip sorulunca, bakın neler söyledi...
Nişantaşı'nda bir ayağı sekerek yürüdüğü görülen Altan Erkekli, basın mensuplarıyla selamlaştıktan sonra randevusu olduğunu için acele etmesi gerektiğini söyledi.
Endişelenecek bir durum olmadığını belirten oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp:
"Arkadaşlar korkulacak bir durum yok, randevum var, beni çağırıyorlar, yetişmem lazım" dedikten sonra içeriye girdi.