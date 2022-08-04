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Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

Usta oyuncu Altan Erkekli, geçtiğimiz gün hastanede kameralara yakalandı. Topallayarak yürüdüğü dikkatlerden kaçmayan Erkekli, hastaneye kontrol için geldiğini söyledi: ''Korkulacak bir durum yok''

Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

Tiyatro, sinema, televizyon oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 67 yaşındaki Altan Erkekli, geçtiğimiz gün hastanede objektiflere yansıdı. Erkekli'nin topalladığı farkedilip sorulunca, bakın neler söyledi...

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Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

Nişantaşı'nda bir ayağı sekerek yürüdüğü görülen Altan Erkekli, basın mensuplarıyla selamlaştıktan sonra randevusu olduğunu için acele etmesi gerektiğini söyledi.

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Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

Endişelenecek bir durum olmadığını belirten oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp:

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Altan Erkekli hastaneye öyle bir vaziyette geldi ki, sevenlerini üzdü!

"Arkadaşlar korkulacak bir durum yok, randevum var, beni çağırıyorlar, yetişmem lazım" dedikten sonra içeriye girdi.

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