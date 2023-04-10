Alparslan Türkeş'in çocukları rakip oldu! Ayyüce Türkeş İYİ Parti, Tuğrul Türkeş AK Parti'den liste başı
MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in çocukları siyaset sahnesinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Tuğrul Türkeş AK Parti'den liste başı olurken, Ayyüce Türkeş İYİ Parti'den liste başına yerleşti...
Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. 34 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Milletvekili listeleri YSK'ya devredildi. MHP'nin kurucu lideri ve ülkücülerin 'Başbağ'u Alparslan Türkeş'in çocukları siyaset sahnesinde karşı karşıya geldi. Türkeş ailesinin iki ferdi AK Parti ve İYİ Parti listelerinden aday oldu. Biri Ankara'dan biri Adana'dan milletvekili aday listelerinin ilk sırasında yer aldı...
Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için 34 gün kalırken, Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen milletvekili aday listelerinden dikkat çekici karşılaştırmalar çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de Alparslan Türkeş'in çocukları oldu...
Ayyüce Türkeş Adana 1. sırada
İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.
Tuğrul Türkeş Ankara 1. sırada
Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Tuğrul Türkeş daha önce de AK Parti hükümetlerinde bakanlık koltuğuna oturmuştu.