Alparslan Türkeş'in çocukları rakip oldu! Ayyüce Türkeş İYİ Parti, Tuğrul Türkeş AK Parti'den liste başı

Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. 34 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Milletvekili listeleri YSK'ya devredildi. MHP'nin kurucu lideri ve ülkücülerin 'Başbağ'u Alparslan Türkeş'in çocukları siyaset sahnesinde karşı karşıya geldi. Türkeş ailesinin iki ferdi AK Parti ve İYİ Parti listelerinden aday oldu. Biri Ankara'dan biri Adana'dan milletvekili aday listelerinin ilk sırasında yer aldı...