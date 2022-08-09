Alp Navruz'un kıskançlığı büyük aşkı krize itti! Bakın sevgilisini kimden kıskanmış...
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un büyük aşkına nazar değdi. Bir yıldır sevgili olan ünlü çiftin arasında kıskançlık krizi çıktı. Ayça Ayşin Turan'ın yeni dizisindeki sahneler Alp Navruz'u sinirlendirdi.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi ile tanışan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinin güzel ilişkisi nazara geldi. Ayça Ayşin Turan'ın yeni dijital dizisindeki sahneler sevgilisiyle arasında kriz yarattı. Aralarında şu sıralar soğuk rüzgarlar esen ikilinin ilişkisi kıskançlık nedeniyle sarsıldı.
Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları aşka dönmüştü.
İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
Birlikte çıktıkları Bodrum tatilinden sonra ünlü çift Ayça Ayşin Turan'ın Netflix yapımı olan, başrolünü Ekin Koç ile paylaşacağı yeni filmi 'Sen İnandır' için birlikte Asos'a gitmişlerdi.