Alp Navruz'un kıskançlığı büyük aşkı krize itti! Bakın sevgilisini kimden kıskanmış...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi ile tanışan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinin güzel ilişkisi nazara geldi. Ayça Ayşin Turan'ın yeni dijital dizisindeki sahneler sevgilisiyle arasında kriz yarattı. Aralarında şu sıralar soğuk rüzgarlar esen ikilinin ilişkisi kıskançlık nedeniyle sarsıldı.