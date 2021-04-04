'Alnımı çekmeyin' deyip sebebini açıkladı! Saldırıya uğrayan Sen Çal Kapımı yıldızı Melisa Döngel şaşırttı
Sen Çal Kapımı dizisinin 21 yaşındaki yıldızı Melisa Döngel'in ilginç ricası herkesi şaşırttı.
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran 21 yaşındaki Melisa Döngel geçtiğimiz haftalarda oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıkmıştı. Mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaralamıştı.
Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" demişti.
Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalkmıştı.
Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakalamış ve savcılık da Yusuf K. hakkında soruşturma başlatmıştı.