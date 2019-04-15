Almula Merter İngiliz çocukları evlat aldı herkesi şaşırtan hikaye
Türk sinemasının usta ismi Ferdi Merter'in kızı Almula Merter herkesin ilgisini çeken hayat hikayesiyle şaşırttı. Merter, Londra'da yaşıyor ve iki İngiliz çocuğa annelik yapıyor.
Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ferdi Merter'in kızı Almula Merter ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Almula Merter, Londra'da kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindiği haberleriyle gündeme geldi. Yaşamını gözlerden uzakta geçiren Almula Merter, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla konuşuluyor.
Uzun süredir eşiyle birlikte Londra’da yaşayan 51 yaşındaki Almula Merter kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindi. Uzun süre çocuk yapmak için uğraşan ünlü oyuncu doktorun artık zorlama yoksa ölebilirsin uyarısından sonra vazgeçti. Çocuk sahibi olmayı çok isteyen Merter, çözümü evlat edinmekte buldu. Ancak Merter diğer Türk ebeveynlerden çok daha farklı bir yol izledi ve iki İngiliz kardeşi evlat edindi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına oyuncu Almula Merter konuk oldu. Merter yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ben çok uzun süre çocuk yapmak için uğraştım. En son doktorlar artık daha fazla zorlama ‘ölebilirsin’ dediler. O kadar çok çocuk istiyordum ki anlatamam. Sonra bir gün dizi izliyordum, orada bir aile evlat ediniyordu.
Onun üzerine eşime dedim ki ‘biz de evlat edinelim’ İngiltere’de başvurumuzu yaptık. 7-8 ay bekledik. Karar versinler diye…Bizi çok araştırdılar. Çok uzun araştırmalar sonra telefon geldi. ‘İki kardeş var, almak ister misiniz’ dediler. Biz hep ‘bir’ diye düşünüyorduk ama ‘kardeşler ayrılmasın’ dedik.