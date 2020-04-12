Almanya'nın 'Star Ali'si! Doktorluktan terziliğe Ali Akdeniz'in ilginç hayat hikayesi

Ali Akdeniz... O Almanya'nın 'Star Ali'si.. Türkiye'de doktorluk yaparken Almanya'ya giden ve orada terzilik yapmaya başlayan Star Ali, renkli kıyafetleriyle Berlin sokaklarında arzı endam ederken, Avustralyalı Zoe Spawton’un onu farketmesiyle bir anda tüm Almanya'nın tanıdığı bir sima oldu. "Diaspora Türk" hesabı Star Ali'nin hikayesini yayınladı. İşte Star Ali'nin star olma hikayesi...

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