Almanya'nın 'Star Ali'si! Doktorluktan terziliğe Ali Akdeniz'in ilginç hayat hikayesi
Almanya'nın 'Star Ali'si Ali Akdeniz'in kıyafetleri kadar hayat hikayesi oldukça ilginç. 40 yaşına kadar Türkiye'de doktorluk yapan Ali Akdeniz, Almanya'da doktorluktan sonra terziliğe başlamış. Onu Star Ali yapan ise bir garson kadın olmuş...
Ali Akdeniz... O Almanya'nın 'Star Ali'si.. Türkiye'de doktorluk yaparken Almanya'ya giden ve orada terzilik yapmaya başlayan Star Ali, renkli kıyafetleriyle Berlin sokaklarında arzı endam ederken, Avustralyalı Zoe Spawton’un onu farketmesiyle bir anda tüm Almanya'nın tanıdığı bir sima oldu. "Diaspora Türk" hesabı Star Ali'nin hikayesini yayınladı. İşte Star Ali'nin star olma hikayesi...
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2012 yılında Berlin’de bir kafede garsonluk yapan Avustralyalı Zoe Spawton’un, her sabah aynı saatte kafenin önünden geçen ve sıradışı kıyafetler giyen yaşlı adamı fark etmesi çok uzun sürmemişti.
“Star Ali” olarak bilinen Ali Amca o zamanlar 83 yaşındaydı ve 44 yıl önce Berlin’e gelmişti. Emekli bir doktordu ve 10 yıldır Berlin’de terzilik yapıyordu.
Ali Amcanın yalnızca kıyafetleri değil kendine özgü “çalımlı” yürüyüşü de Zoe’nun dikkatini çekmişti.