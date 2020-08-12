Almanya'da Türk kadın başkana skandal sözler! Seni gerçekte de öpmeyi isterim...

Almanya itfaiyesinde başkanlık yapan Dr. Müjgan Perçin (43), Alman müdür yardımcısı ve diğer kişiler tarafından sınırları aşan baskılara uğradı. Önce ırkçı bir davranışla başlayan saldırılar tacize kadar gitti. Bir müdür yardımcısının Perçin'in telefonuna 'öpücük' emojisi atarak 'Seni gerçekte de öpmeyi isterim' mesajı attığı belirtildi. 'Sen buraya uygun değilsin' gibi ırkçı sözler sarf edilen Dr. Müjgan Perçin, yaşananları yargıya taşıdı.