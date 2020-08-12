Almanya'da Türk kadın başkana skandal sözler! Seni gerçekte de öpmeyi isterim...
ALMANYA'da itfaiye başkanı Türk Dr. Müjgan Perçin, skandal nitelikte saldırılara uğradı. Önce ırkçılıkla başlayan iğrenç saldırılar, tacize kadar vardı. İşte detaylar...
Almanya itfaiyesinde başkanlık yapan Dr. Müjgan Perçin (43), Alman müdür yardımcısı ve diğer kişiler tarafından sınırları aşan baskılara uğradı. Önce ırkçı bir davranışla başlayan saldırılar tacize kadar gitti. Bir müdür yardımcısının Perçin'in telefonuna 'öpücük' emojisi atarak 'Seni gerçekte de öpmeyi isterim' mesajı attığı belirtildi. 'Sen buraya uygun değilsin' gibi ırkçı sözler sarf edilen Dr. Müjgan Perçin, yaşananları yargıya taşıdı.
Dr. Müjgan Perçin kendisine hakaret edildiğini, etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğradığını ve cinsel tacizde bulunulduğunu iddia ederek Berlin İş Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. Dava dilekçesini kabul eden mahkeme tarafları dinledi. Dr. Perçin’in avukatı, itfaiye birliğinin uygun çalışma ortamını sağlamasını talep etti.
Suçlamalar reddedildi
Ayrıca yaşanan mobbing ve taciz nedeniyle müvekkili Perçin’in psikolojisinin bozulduğunu, sağlık sorunları nedeniyle iş göremez raporu aldığı için bir süredir çalışamadığını söyledi. Davalı avukatı ise suçlamaların hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.
Tarafları dinleyen hâkim, dosyayı inceleyip önümüzdeki dönemde konuyla ilgili kararını vereceğini belirtti. Öte yandan, Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre,2016’da Alman İtfaiye Birliği’ne (DFV) genel müdür olan Müjgan Perçin’e atamayla birlikte hem itfaiye birliğinde hem de onu genel müdür olarak atayan dönemin başkanına yönelik saldırılar başladı.