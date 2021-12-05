Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı
ALMANYA'da otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoban araç trafiğine kapatıldı. Alman medyası bu sıra dışı kazanın maliyetinin 60 bin avro olduğunu duyurdu.
ALMANYA'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.
18
Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.
28
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
38
Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
48