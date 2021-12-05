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Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

ALMANYA'da otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoban araç trafiğine kapatıldı. Alman medyası bu sıra dışı kazanın maliyetinin 60 bin avro olduğunu duyurdu.

Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

ALMANYA'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.

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Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.

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Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Almanya'da otobana acil iniş yapan uçak ile TIR çarpıştı

Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

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