Almanya'da karantinayı bozanlar için para cezası tarifesi

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, Başbakan Angela Merkel'le konuşmadan önce kendi eyaletiyle ilgili alınacak önlemleri ilan etti. Brandenburg eyaletinde şu ana kadar 800 vaka ve sadece 4 ölüm yaşanmasına rağmen, Eyalet Başbakanı Woidke salgınla mücadelede işi sıkı tutmak için para cezası tarifesi hazırladı.