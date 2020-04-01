Almanya'da karantinayı bozanlar için para cezası tarifesi
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 70 bine çıkarken, şimdiye kadar 800 kişi de yaşamını yitirdi. Almanya ülke genelinde 5 Nisan'a kadar bir dizi önlem almıştı. Bu önlemlerin 5 Nisan'dan sonra da devam etmesi öngörülüyor. Almanya'nın Brandenburg eyaleti ise salgının yayılmasını önlemek için alınan kurallara uymayanlara verilecek para cezalarının tarifesini açıkladı.
Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için 10 gündür 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmeler kapatıldı. Söz konusu önlemlerin 5 Nisan'dan sonra da devam etmesi öngörülüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bütün eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Toplantıda, koronavirüsle mücadele için bundan sonra alınacak önlemler masaya yatırılacak.
Almanya'nın Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, Başbakan Angela Merkel'le konuşmadan önce kendi eyaletiyle ilgili alınacak önlemleri ilan etti. Brandenburg eyaletinde şu ana kadar 800 vaka ve sadece 4 ölüm yaşanmasına rağmen, Eyalet Başbakanı Woidke salgınla mücadelede işi sıkı tutmak için para cezası tarifesi hazırladı.
Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemlere uymayanlara verilecek cezalar:
- Eyalet sınırları içerisinde 1.5 metre olan sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere 50 ile 500 euroya kadar para cezası verilebilecek.
- İzin belgesi olmadan dükkanını açanlara 1000 ile 10 bin euro arasında ceza verilebilecek.
- Söz konusu kuralları düzenli olarak ihlal edenlere 25 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.
Para cezası tarifesini bizzat kendisi açıklayan Brandenburg Eyaleti Başbakanı Woidke, "Virüse karşı bir maraton yarışındayız ve daha ilk kilometreleri koşuyoruz. Kim konulan kurallara uymuyarsa, ama ve fakatsız bu cezaları ödemek zorunda" dedi.