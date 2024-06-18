Almanya'da büyük coşku! Sokaklar kırmızı-beyaz renge büründü, Türkler milli maça hazır...
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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye bugün Gürcistan ile karşılacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.
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Maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
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BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü. Almanya sokakları adeta kırmızı-beyaz renge büründü.
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Maç öncesi Gürcistan taraftarları, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski Gürcü futbolcu Şota Arveladze (ortada) ile bir araya geldi.
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