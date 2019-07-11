Almanya Başbakanı Angela Merkel titremesin diye sandalyeli önlem

İlk kez 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titrediği görüntülenen Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.Bu açıklamalarından sonra, 27 Haziran'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kamera karşısına geçen Merkel, bir kez daha fenalaştı. Yine susuz kaldığını belirten Merkel'e, basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.