Almanya Başbakanı Angela Merkel titremesin diye sandalyeli önlem
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel, konuk Başbakan Frederiksen'i resmi törenle karşıladı.
Merkel'in 20 gün içerisinde üç kere titreme nöbeti geçirmesinin ardından bugün düzenlenen törende sandalyeler hazırda bekletildi. Almanya Şansölyesi, milli marşları okunurken bile ayağa kalkamadı.Almanya Şansölyesi Angela Merkel, son günlerde katıldığı törenlerde titremeleriyle gündeme geliyor.
İlk kez 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titrediği görüntülenen Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.Bu açıklamalarından sonra, 27 Haziran'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kamera karşısına geçen Merkel, bir kez daha fenalaştı. Yine susuz kaldığını belirten Merkel'e, basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.
Üçüncü titreme krizi
Merkel, son olarak da 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende, milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi. Kameralar önünde 3 kez kriz geçiren Merkel, bu kez 'susuz kaldım' açıklamasından farklı olarak, "İyiyim. Benim hakkımda endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.
Merkel için sandalyeler hazırlandı
Resmi görevlerine devam eden Almanya Şansölyesi, bugün de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i, Berlin'de resmi törenle karşıladı.