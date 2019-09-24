Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.