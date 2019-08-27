Alman evleri olarak biliniyordu! Osmanlı'nın ilk telgraf istasyonuymuş

Elimizde kaşıkçı elması değerinde miras var

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık, ne olduğunu bilmedikleri yapının sürekli dikkatini çektiğini söyledi. Uzun yıllar bu yapı ile ilgili bir bilgiye ulaşamadıklarını dile getiren Işık, yapının yoğun bitki örtüsünün altında kaldığını vurguladı. 2011 yılında Başbakanlık'ta çalışan arkadaşının desteğiyle yapının Osmanlı Dönemi'nden kalma telsiz telgraf istasyonu olduğunu anladıklarını dile getiren Işık, çalışmalarını bu yöne çevirdiklerini aktardı. Araştırmalarda yapının Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu olduğu bilgisine ulaştıklarını aktaran Prof. Dr. Işık, "Büyük bir mücadeleye giriştim. Elimizde 'kaşıkçı elması' değerinde bir miras var. 2011 yılında bu yapıyı açıkladım. Bu mirasın değerlenmesini istedim. Aradan bu kadar süre geçmemesi gerekiyordu. 2019'da bunun yapılabilmesinin tek nedeni Antalya Valisi Münir Karaloğlu'dur. Biz burayı sahiplenmezsek başkaları baklavada olduğu gibi hak iddia eder" diye konuştu.