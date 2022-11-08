Alman Enişte, Frankfurt Belediye Başkanlığı görevinden azledildi! Türk eşine iş ayarlamıştı
ALMANYA'nın Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, eşine yüksek maaşlı iş ayarlamak suçlamasıyla görevden azledildi. Feldman için düzenlenen halk oylamasında yüzde 95,1 "Yolsuzluk yaptı, görevden alınsın" çıktı.
Almanya'da yolsuzluk referandumu bitti. Eşi Zübeyde Temizel’e makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sonrası düzenlenen referendumla belediye başkanı görevden alındı.
Euronews'da yer alan habere göre, Almanya'nın önde gelen finans merkezi Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Feldmann hakkında Frankfurt savcılığı geçen martta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatmıştı.
Feldmann'ın 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği çocuk kreşinin yöneticiliğini yapan belediye başkanının eşinin "aşırı derecede yüksek bir maaş" aldığı ileri sürülmüştü.