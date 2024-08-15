Almadan vermek Allah'a mahustur!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ele alındı. Abbas, yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine seslenecek.

Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Abbas’la bir araya geldi.

Abbas yarın TBMM’sine hitap edecek.

İki liderin baş başa yapmış olduğu görüşmedeki konu başlıkları;

İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filis’tin haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas’ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Türkiye Filistin halkının haklı davasını kendi davası kabul etmekte ve desteklemektedir.

İsrail’in Gazze’de uygulamakta olduğu soykırım hareketini önlemek ve başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki insanlık dışı davranışların faillerinin yargılanarak cezalandırılmaları için, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak üzere Divan’a başvuru yapmış bulunmaktadır.

Türkiye bu duruşuyla duygusallığa varan boyutta samimidir.

Dış ilişkilerin, diplomasinin kurallarından biri 'karşılıklılıktır'. Diplomasi bizim 'al-ver' dediğimiz 'ver-al' şeklinde ilerler.

Almadan vermek, Allah'a mahsustur anlayışı önem arz eder.

Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas’a, hem kendisinin, hem Filistin Yönetimlerinin Türkiye’ye hayırhah olmayan tutum ve davranışlarının farkında olduğumuzun ve bunlardan duyduğumuz hoşnutsuzluğumuzun 14-15 Haziran ziyaretinde hissettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ilk başta Abbas'ın Türkiye'nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle 'özür dilemesi gerektiğini' zamanında söylemiş ve 'Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lâzım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?' demişti.

Mahmoud Abbas, Hamas lideri merhum İsmail Heniyye için Katar Doha’da düzenlenen cenaze törenine de katılmamıştır. Fakat Abbas eski İsrail Cumhurbaşkanı öldüğünde cenaze törenine katılmış, Netanyahu katiliyle poz vermişti. O zamanki ABD başkanı Obama’dan da alkış almıştı.