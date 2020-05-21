'Allah benden ayırmasın' dediği otomobilini 40 yıldır gözü gibi bakıyor

"Aracım benim için çok değerli"

Arkadaşından satın aldığı otomobili çok sevdiğini anlatan Tan, "Aracım benim için çok değerli. Bir insan evladına ne kadar tutkunsa benim için de bu aracın anlamı o manaya geliyor. Bu araç yaklaşık 40 yıldır bende, Allah'a şükürler olsun. Aracımla mazimle ilgili çok anım var." diye konuştu.