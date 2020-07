Alkollü araç kullanarak Ceren'in ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı anne isyan etti

“Görüntüleri görünce içimiz sızladı”

Sürücü Ümit A.’nın serbest bırakılması genç kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu (35), “Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırı olay yoktu. Karşıdaki araç kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinde polis raporlarına göre ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli ve şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyada şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Biz bir an önce bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi bize gece 1,5-2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten o şekilde kendisine. Bu şahsın da alınmaması lazım, eli kolu serbest gezmesi bizi bu konuda çok üzüyor” dedi.