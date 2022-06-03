Alişan'ın yengesi Merve Tektaş paylaştı: "İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk"
Eşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz yıl Coronavirüs'ten kaybeden ünlü sanatçı Alişan'ın yengesi Merve Tektaş 14.evlilik yıl dönümünü "İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk" mesajıyla kutlayarak, yürekleri dağladı! İşte Tektaş'ın o duygusal paylaşımı!
Eşini geçtiğimiz yıl temmuz ayında kaybeden Merve Tektaş, 14. evlilik yıl dönümünü " İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk" mesajıyla kutladı. Tektaş'ın yaptığı o duygusal paylaşım!
" 11 yıl oldu nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarımız olsun. Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı biliyordum. Ama benim için bugün 14 yıl oldu, daha nice yıllarımız olacak, belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum, beni hiç kırmadığın için, iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim Selçuğum.
"Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş, ama acıyı yaşamak çok zormuş, mervoşun seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içinde yanan ateş hiç sönmeyecek ama biz elbet buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim, iyi ki sen iyi ki seni çok seviyorum. "
Ekranların sevilen isimlerinden, arabesk müziği sanatçılarından Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.