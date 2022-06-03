Alişan'ın yengesi Merve Tektaş paylaştı: "İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk"

"Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş, ama acıyı yaşamak çok zormuş, mervoşun seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içinde yanan ateş hiç sönmeyecek ama biz elbet buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim, iyi ki sen iyi ki seni çok seviyorum. "