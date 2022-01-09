Alişan'ın eşi Buse Varol'dan 'zengin koca' mesajına olay cevap
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan, Instagram'da "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna çok konuşulacak cevap...
2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol, "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?" diye soran takipçisine de "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda bir şey değişmedi. En büyük zenginliğin iki evladım" dedi.
Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve sonrasında Burak ile Eliz adını verdikleri iki bebeğini kucağına alan oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Varol, son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Son zamanlarda sık sık Alişan ile boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan Buse Varol, "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.
"Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?"
Takipçilerinden gelen soruları sırasıyla cevaplayan Varol, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna da şöyle cevap verdi: