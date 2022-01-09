Alişan'ın eşi Buse Varol'dan 'zengin koca' mesajına olay cevap

"Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?"

Takipçilerinden gelen soruları sırasıyla cevaplayan Varol, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna da şöyle cevap verdi: