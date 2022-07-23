Alişan'ın eşi Buse Varol yargı dağıttı! Kaynanasına rest çekti: 'İyi niyetimi suistimal ederlerse...'
Alişan ve Buse Varol çiftinin doğum günü krizi sonrası yaşanan gerilimlerin ardı arkası kesilmiyor. Boşanmanın eşiğine gelen çift, şimdi de kaynana gelin kriziyle uğraşıyor.Geçtiğimiz zamanlarda "Asla affetmem" açıklaması yapan kaynana Suzan Tektaş'a karşı sessizliğini koruyan Buse Varol, açtı ağzını yumdu gözünü... "İyi niyetimi suistimal ederlerse..." dedi ve gündeme bomba gibi düşen o cevapları hiç çekinmeden verdi.
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, bu sefer gerçekten resti çekti. Daha önceden kaynanasıyla arası açılan Varol, kendisine söylenen sözlere karşı bir süredir sessizliğini koruyordu. Öyle bir şey oldu ki Buse Varol hiç acımadan, çekinmeden ağzına geleni söyledi, yargı dağıttı!
Bomba yanıt geldi
Alişan’ın eşi Buse Varol bu sefer fena bombaladı! Kaynanası ile araları açılmıştı. Asla affetmem diyen kaynanaya Buse Varol’dan bomba yanıt geldi…
Son zamanların magazin gündeminden düşmeyen çifti olan Alişan ile Buse Varol yine gündem olmaya devam ediyorlar.
Ayrılığın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan arasındaki kriz zor da olsa karşılıklık sosyal medya paylaşımları sonrasında çözülmüştü.