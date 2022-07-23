Alişan'ın eşi Buse Varol yargı dağıttı! Kaynanasına rest çekti: 'İyi niyetimi suistimal ederlerse...'

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, bu sefer gerçekten resti çekti. Daha önceden kaynanasıyla arası açılan Varol, kendisine söylenen sözlere karşı bir süredir sessizliğini koruyordu. Öyle bir şey oldu ki Buse Varol hiç acımadan, çekinmeden ağzına geleni söyledi, yargı dağıttı!