Alişan'ın eşi Buse Varol 'Doğuma 15 gün' deyip hamilelik pozunu böyle paylaştı
Buse Varol, karnı burnunda halini sosyal medya hesabından yayımladı. Alişan'ın ikinci kez baba olmasına 15 gün kaldı.
2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Varol, ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayımladı.
30 yaşındaki Buse Varol, gönderisine, "Doğuma son 15 gün" notunu düştü. Varol'un karnı burnunda karesine takipçilerinden beğeni yağdı.
Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.