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Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, gözyaşları içinde Teşvikiye Camii'nde son yolculuğa uğurlandı.

Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık. Cenazemiz bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camisinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.

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Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. 

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