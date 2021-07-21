Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.