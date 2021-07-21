Alişan'ın en acı günü! Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu: Ünlüler akın etti
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, gözyaşları içinde Teşvikiye Camii'nde son yolculuğa uğurlandı.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık. Cenazemiz bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camisinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.
Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.
Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı.