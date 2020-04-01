Alişan'dan yeni yatırım bu sefer bakın hangi sektöre el attı
NİŞANTAŞI'ndaki restoranını geçtiğimiz günlerde kapatan Alişan, son yatırımını ise turizme yaptı ve yeni hamlesi herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'un doğum günü için yazdığı romantik not ile adından söz ettiren Alişan bu kez yatırımlarıyla adından söz ettirdi. Nişantaşı/Maçka bölgesinde bulunan bir rezidanstan daire alan ünlü şarkıcı şimdi de gözünü otelciliğe dikti.
Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatırmasıyla bilinen Alişan'ın Galata'da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor.
Ünlü şarkıcı kimsenin duymasını istemediği yatırımını gizli tutuyor. Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu hatta koronavirüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.
Peki, Alişan kimdir?
Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı.