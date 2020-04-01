Alişan'dan yeni yatırım bu sefer bakın hangi sektöre el attı

Ünlü şarkıcı kimsenin duymasını istemediği yatırımını gizli tutuyor. Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu hatta koronavirüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.