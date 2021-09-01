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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

Şarkıcı Alişan koronavirüse yakalanarak vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş için Instagram'dan türki paylaştı. Alişan, Sabahat Akkiraz'ın 'Dağlar kardeşimi geri verin' türküsünü hikaye olarak paylaştı.

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşinin yasını tutan Alişan, her geçen gün acısının daha da arttığını yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40'ıncı gününde mezarını ziyaret eden Alişan, son paylaşımıyla takipçilerini yine duygulandırdı.

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

 'Dağlar kardeşimi geri verin'

Alişan, kişisel Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda bir deniz kenarından sakin ve huzurlu bir video paylaşıp, Sabahat Akkiraz'ın 'Dağlar kardeşimi geri verin' türküsüne yer verdi.

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

İŞTE ALİŞAN'IN KARDEŞİ İÇİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM-DAĞLAR KARDEŞİMİ GERİ VERİN

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için türkü: Dağlar kardeşimi geri verin

Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatta kardeşinin kabrine giden Alişan, son paylaşımına eklediği şarkı ile herkesi duygulandırdı.

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