Alişan'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası olay paylaşım

Paylaşımlarında bununla da sınırlı kalmayan Alişan, hem Twitter hem Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak, ''Haftaya böyle başlıyoruz.. Yanlışların hesabı verilmeli.. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz.. Şampiyon yada değil farketmez.. Hayırlı haftalar..'' paylaşımı yaptı.