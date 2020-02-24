Alişan'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası olay paylaşım
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi Galatasaray 3-1 yenince Alişan, paylaşımlarıyla ateş püskürdü.
Alişan, dün akşam Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından sessiz kalamadı. Başkanlık seçimi döneminde Ali Koç'u destekleyen Alişan, paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesi Alişan'ı çıldırttı.
İlk olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Alişan, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Aziz Yıldırım'dan özür diledi. Alişan, "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum..." yazdı.
Paylaşımlarında bununla da sınırlı kalmayan Alişan, hem Twitter hem Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak, ''Haftaya böyle başlıyoruz.. Yanlışların hesabı verilmeli.. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz.. Şampiyon yada değil farketmez.. Hayırlı haftalar..'' paylaşımı yaptı.
Peki, Alişan kimdir?
Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı.