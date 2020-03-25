Alişan'dan eşi Buse Varol'a romantik kutlama 'ilk buluşmamızda söylemiştim...'
Şarkıcı Alişan, 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Buse Varol'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı romantik bir doğum günü mesajıyla kutladı.
Alişan, 6 Mayıs 2018 yılında hayatını Buse Varol ile birleştirdi, ardından da oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Mutlululukları daim bir şekilde evliliklerine devam eden ikili, sosyal medya hesaplarında da her şeyin yolunda gittiğini gösteren paylaşımlar yapıyorlar.
Son olarak ise Alişan, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı. Eşi için oldukça romantik bir not yazan Alişan'a Buse Varol'dan da cevap gecikmedi.
Alişan paylaşımına Buse Varol için şu notu düştü:
"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak.... Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım."
Buse Varol ise Alişan'ın romantikliğine yakışır bir cevap verdi. Varol, Alişan'a teşekkür için şunları yazdı: