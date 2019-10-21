Alişan'dan eşi Buse Varol'a büyük jest! Yeni hediyesi için bakın ne kadar harcadı
Alişan, son zamanlarda eşi Buse Varol'u hediyelere boğuyor. Yeni hediyesi için harcadığı para dudak uçuklattı.
Son zamanlarda sıklıkla birbirlerine aldıkları hediyelerle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çiftinin yeni pahalı hediyesi yine dudak uçuklatan cinsten. Geçtiğimiz aylarda oğulları Burak'ı kucaklarına alan çiftten Alişan, eşine aldığı lüks araçla gündeme gelmişti.
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Baba olmanın sevinci her halinden belli olan Alişan, jestlere doymuyor. Eşi Buse Varol'a bir jest daha yaparak eşine bir otomobil daha aldı.
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Buse Varol'a aldığı yeni hediyesi için kesenin ağzını açan Alişan, yeni otomobil için tam 600 bin TL harcadı. Varol, Alişan'ın hediyesi yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.
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Öte yandan Eylem İpek Şafak bir yazısında çiftin, bebeklerine gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere verdiğini yazmıştı.
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