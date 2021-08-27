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Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, yeğenleri ile görüntülendi. Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı. 

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Korona virüse yenik düşen kardeşinin ölümü ile yıkılan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, 'Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim' paylaşımı yapmıştı. Yeğenlerinin çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve oyuncu mağazasından kitapçılara kadar birçok mağaza gezen Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı. 

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Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi. 

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Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı. 

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Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Ünlü şarkıcı için sosyal medyada, vefalı bir kardeş olduğu yönünde övgüler yer aldı.

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