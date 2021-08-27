Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın emaneti çocuklarına sahip çıkıyor

Korona virüse yenik düşen kardeşinin ölümü ile yıkılan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, 'Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim' paylaşımı yapmıştı. Yeğenlerinin çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve oyuncu mağazasından kitapçılara kadar birçok mağaza gezen Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı.