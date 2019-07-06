Alişan ve Buse Varol sosyal medyadan açıkladı! Davayı açıyorlar

Önceki gün Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Varol, şu satırlara yer verdi: "Bundan sonra benim kendi sayfamda paylaştığım fotoğraflarımı veya videolarımı benden alıp reklam amaçlı saçma sapan yazılarla paylaşan tüm hesapları avukatım tarafından tek tek dava açılacaktır.