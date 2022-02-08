Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu çocuklar için 3 ayrı dadı tutmuş Aylık maaşları olay!

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in 1. yaş doğum gününde ayrı ayrı kutlama yapmalarına ilişkin çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın evliliğinde karabulutlar gezdiği ileri sürüldü. Buse Varol'un lüks bir otelde kızının doğum gününü kutlaması ve Alişan'ın da kendi ailesi ve vefat eden kardeşinin eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile kutlama yapması, her iki organizasyonda da Alişan ve Buse'nin yan yana olmaması magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Buse Varol, Alişan'ın ailesinin acısına saygı duyduğunu, ailesinin evinde yapılan doğum günü organizasyonuna kayınvalidesi tarafından davet edilmediğini itiraf etti.