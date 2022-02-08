Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu çocuklar için 3 ayrı dadı tutmuş Aylık maaşları olay!
Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in 1 yaş doğum gününü ayrı ayrı kutlaması 'boşanma' iddialarını beraberinde getirdi. Alişan'ın çocukları için servet değerinde aylık maaşlarla 3 ayrı dadı tutması söylentileri pekiştirdi.
Bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları iddia edildi. Kızı için kayınvalidesinin evinde yapılan doğum günü partisine davet edilmediğini söyleyen Buse Varol Tektaş, Alişan ile boşanacakları ve evleri ayırdıklarına yönelik iddialara yanıt verdi. Öte yandan son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemde olan Alişan ve Buse Varol çiftinin çocukları için tutulan 3 dadının maaşları dudak uçuklattı. Alişan'ın 3 bakıcı birden tutması 'ayrılık' iddialarını daha da güçlendirdi.
2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı. Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çiftin boşanacakları iddia edildi.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in 1. yaş doğum gününde ayrı ayrı kutlama yapmalarına ilişkin çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın evliliğinde karabulutlar gezdiği ileri sürüldü. Buse Varol'un lüks bir otelde kızının doğum gününü kutlaması ve Alişan'ın da kendi ailesi ve vefat eden kardeşinin eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile kutlama yapması, her iki organizasyonda da Alişan ve Buse'nin yan yana olmaması magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Buse Varol, Alişan'ın ailesinin acısına saygı duyduğunu, ailesinin evinde yapılan doğum günü organizasyonuna kayınvalidesi tarafından davet edilmediğini itiraf etti.
Buse Varol boşanma iddialarına yanıt verdi: Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.