Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Alişan’ın Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazayla ilgili raporunda aracın 150 kilometre hızla giderken takla attığı ve 38 metre sürüklendiği ortaya çıktı. 3 şeritli, 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğünü de raporda yer aldı.
Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş’ın kaza raporu ortaya çıktı.
114
Manisa’nın Saruhanlı ilçesi İstanbul-İzmir oto yolunda meydana gelen kazada; Alişan ve eşi Buse Varol, oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlatırken, Alişan’ın oğlu Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı 43 yaşındaki Marianne Villamer Candayan ise yaralandı.
214
Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor da ortaya çıktı.
314
Jandarmanın raporunda; cipin takla atıp 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi.
414