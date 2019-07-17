Alişan valeden para üstü beklerken espriyi patlattı! Murat Boz'a olay gönderme

15 Temmuz paylaşımı gündeme gelmişti: Alişan, geçtiğimiz gün yaptığı "Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey, mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek, tankların, silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yüce Türk Milletiydi... Allah’ım bir daha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah." paylaşımıyla gündeme gelmişti.