Alişan Mahsun Kırmızıgül'ü topa tuttu bakın neden küsmüşlerdi
Seneler önce iki yakın arkadaş olan Alişan ve Mahsun Kırmızıgül küslüğü Alişan'ın sözleriyle yeniden alevlendi.
Yıllar önce aralarından su sızmayan Alişan, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'in araları bozulmuş, Kırmızıgül ve Alişan bir daha hiç yan yana gelmemişti, bu küslük neredeyse yirmi yılı buldu ve Alişan'ın Kırmızıgül için yeni söylediği olay sözler üzerine aralarındaki tartışma yeniden alevlenecek gibi duruyor.
Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak'la Nişantaşı'nda güzel havanın keyfini çıkarırken gazetecilerin objektifine takıldı ve gazetecilerle kısa bir sohbet eden Alişan'a Mahsun Kırmızıgül'ün yeniden müziğe dönmesi soruldu.
Gazetecilerin ''Mahsun Kırmızıgül, müzik hayatına geri dönüyormuş, ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine başta cevap vermek istemeyen Alişan, kendisini tutamadı ve Kırmızıgül'ü yeniden topa tuttu.
Kırmızıgül sorusu karşısında sessizliğini bozan Alişan, şunları söyledi:
Çok dönüyor: ''Sevmediğim için hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Ama Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık.''