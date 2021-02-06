Alişan kızı doğduktan yarım saat sonra isyan etti Buse Varol ikinci kez doğum yaptı
Alişan ve eşi Buse Varol, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Yakınlarına fotoğraf atan Alişan, kızı doğduktan yarım saat sonra isyan etti.
Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. 2019 yılında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadılar. Bugün ise ünlü çift ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Buse Varol, doğum yaptı.
2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına "Eliz" adını verdi. Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düştü.
Alişan, kızı Eliz'in fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara ise isyan etti:
"Yazıklar olsun sana" diyen sanatçı, "En yakınlarım, birkaç kişiye fotoğraf atıyorum, o da alıyor hikayesine atıyor ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde."
Alişan, dün eşi ile düğün günü çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Heyecanını takipçileriyle paylaşan Alişan, "Ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak" ifadelerini kullanmıştı.