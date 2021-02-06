Alişan kızı doğduktan yarım saat sonra isyan etti Buse Varol ikinci kez doğum yaptı

Alişan, kızı Eliz'in fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara ise isyan etti:

"Yazıklar olsun sana" diyen sanatçı, "En yakınlarım, birkaç kişiye fotoğraf atıyorum, o da alıyor hikayesine atıyor ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde."