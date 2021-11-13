Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın yasını tutuyor: Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşinin ölümünün ardından günlerin geçmediği söyleyerek "Psikolojik yardım aldım. Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum" diye konuştu.
TEVE2'de yayınlanan Magazin Masası'na konuşan Alişan, geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona nedeniyle kaybetmesinin ardından kardeşiyle ilgili uzun süren suskunluğunu bozdu ve acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi. Kardeşinin ölümünün ardından günlerin geçmediği söyleyen Alişan, "Psikolojik yardım aldım. Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum." dedi.
4 ay önce 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı Kovid-19 nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, acı ölümün ardından içini döktü.
"Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu"
Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.
"Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum"
Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.