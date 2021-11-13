Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın yasını tutuyor: Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum

"Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu"

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.