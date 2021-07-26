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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Alişan, koronavirüs nedeniyle entübe edilen ve hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, son yaptığıyla yine yürekleri paramparça etti. Her gün kardeşinin mezarına gidip dua okuyan Alişan, o günden beri kardeşini yalnız bırakmıyor.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına giderek dua ediyor.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarından bir an olsun ayrılmıyor!

Kimseyle konuşmuyor

Alişan'ın bitkin hali göze çarpan ilk detaylardan biri oldu. Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kardeşinin mezarına geldiği öğrenildi.

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