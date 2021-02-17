Alina Boz'un Burak Deniz paylaşımı kahkaha attırdı iddialı pozları olay olmuştu
ATV'deki Maraşlı dizisinin yıldızlarından Alina Boz'un rol arkadaşı Burak Deniz'in doğum günü kutlaması güldürdü.
Maraşlı dizisinde uyumlarıyla beğeni toplayan Alina Boz ve Burak Deniz, iş arkadaşı olmalarının yanı sıra iyi anlaşıyorlar. Bu durumda dizinin hayranlarını mutlu ediyor.
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İkili dizide sorunlu bir ilişki içinde olsa da normal hayatta durum öyle değil. Birbirleriyle samimi olan ünlü oyuncular, ufak tefek şakalar yapmaktan da çekinmiyor.
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Dizinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz'in bugün doğum günü. Böyle önemli bir günü fırsat bilen Alina Boz arkadaşının doğum gününü mizahi bir şekilde kutladı.
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İşte Alina Boz'un yaptığı o paylaşımı...
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