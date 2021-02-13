Alina Boz yarı çıplak poz verdi ağızlar açık kaldı ATV'deki Maraşlı'nın başrolü

ATV'nin sevilen dizilerinden biri haline gelen Maraşlı'nın başrolleri bu sıralar en çok konuşulan isimlerden. Burak Deniz ile beraber rol alan Alina Boz, sosyal medyayı yıktı geçti. İlk olarak rol arkadaşı Deniz ile beraber samimi pozlarıyla konuşulan Alina Boz, iddialı paylaşımlarına devam etti.