Alina Boz yarı çıplak poz verdi ağızlar açık kaldı ATV'deki Maraşlı'nın başrolü
Burak Deniz'le çektirdiği pozların konusu henüz kapanmamışken Alina Boz, üstsüz fotoğrafını paylaştı.
ATV'nin sevilen dizilerinden biri haline gelen Maraşlı'nın başrolleri bu sıralar en çok konuşulan isimlerden. Burak Deniz ile beraber rol alan Alina Boz, sosyal medyayı yıktı geçti. İlk olarak rol arkadaşı Deniz ile beraber samimi pozlarıyla konuşulan Alina Boz, iddialı paylaşımlarına devam etti.
Daha önce de cesur paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen genç oyuncu, son paylaşımıyla ise ağızları açık bıraktı. Burak Deniz ile çekildiği pozların konusu henüz kapanmamışken kendisinin yarı çıplak halini Instagram'da paylaştı.
Yaz aylarında yaptığı paylaşımlarda da görüldüğü üzere bu tarz paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen Boz, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan üstsüz poz verdiği siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Alina Boz, kısa süre içinde hayranları tarafından binlerce beğeni aldı ayrıca güzelliğiyle büyüledi.