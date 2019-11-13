Alican Sabunsoy kimdir Masterchef Alican'ın burnu sosyal medyayı salladı
Masterchef Türkiye yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy özellikle son bölümlerde artan performansı ile yarışmanın favorilerinden.
Ekranların fenomen yemek yarışmacı Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında her bölümü ile fırtınalar estiriyor. Büyük finale haftalar kala kıyasıya yarışan yarışmacılar en lezzetli yemeği deneyimli şeflere sunmak için yarışıyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği Masterchef, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.
Özellikle son bölümlerde artan peformansı ile Alican Sabunsoy, yarışmanın iddialı isimlerinden birisi. Hem takım arkadaşları tarafından hem de şefler tarafından sevilen Alican Sabunsoy, sempatik tavırları ve yakışıklılığı ile sosyal medyanın gündeminde.
28 yaşındaki yarışmacının burnu ise en çok merak edilen özelliklerinden biri. Düzgün yüz hatlarına sahip olan Alican Sabunsoy'un estetikli gibi görünen burnu sanıldığı gibi sonradan değil tamamen orijinal.
Aslen Adanalı olan Alican Sabunsoy arkadaşları ve ailesi ile zaman geçirmeyi çok seviyor. Yarışma sonrasi popüler olan Alican Sabunsoy'un instagram hesabında şu an 82.8 bin takipçisi var.