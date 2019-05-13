Alibaba’nın kurucusu Jack Ma'dan sıra dışı seks tavsiyesi!
E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu ve başkanı Jack Ma, yeni evlenen çalışanlarına verdiği sıra dışı bir tavsiyeyle gündeme geldi.
E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu ve başkanı Jack Ma, yeni evlenen çalışanlarına verdiği sıra dışı bir tavsiyeyle gündeme geldi. Çocukların’ ev almaktan daha iyi bir ‘yatırım’ olduğunu savunan Ma, çalışanlarına “altı günde altı kez olabildiğinde uzun seks yapmalarını” söyledi.
Sabah 9-akşam 9, haftanın 6 günü çalışmayı savunduğu ‘996’ fikriyle bilinen Jack Ma, bu kez ‘669’ olarak anılacak, sıradışı ve biraz da tepki çeken bir fikir ortaya attı. Jack Ma, çalışanlarına 6 günde 6 kez, olabildiğinde uzun süre seks yapmalarını tavsiye etti. 9 rakamı, Çince’de ‘uzun ömürlü olmayı’ sembolize ediyor.
Firmanın merkezi olan Hangzhou’da her yıl 10 Mayıs’ta gerçekleşen ve 'AliDay' olarak bilinen toplu evlilik töreninde 102 çifte hitap eden Jack Ma, “İşte 996 ruhuna vurgu yapıyoruz. Hayatta da, 669’u takip etmeliyiz. Nedir 669? 6 gün, 6 defa, süresi de kilit nokta” dedi.
Jack Ma, “Evliliğin Anahtar Performans Göstergesi (KPI) sonuçlardır. Ortada bir ürün olmalı. Burada ürün nedir? Çocuk sahibi olmak” sözleriyle de fikrini savundu.Milyoner iş insanı ayrıca, çocukların ev almaktan daha iyi bir yatırım olduğunu da öne sürdü.Bu ifadeler daha sonra Alibaba’nın resmi Weibo sayfasından da ‘göz kırpan’ bir emojiyle birlikte paylaşıldı.