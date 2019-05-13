Alibaba’nın kurucusu Jack Ma'dan sıra dışı seks tavsiyesi!

Jack Ma, “Evliliğin Anahtar Performans Göstergesi (KPI) sonuçlardır. Ortada bir ürün olmalı. Burada ürün nedir? Çocuk sahibi olmak” sözleriyle de fikrini savundu.Milyoner iş insanı ayrıca, çocukların ev almaktan daha iyi bir yatırım olduğunu da öne sürdü.Bu ifadeler daha sonra Alibaba’nın resmi Weibo sayfasından da ‘göz kırpan’ bir emojiyle birlikte paylaşıldı.