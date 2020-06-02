Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar Yeliz Yeşilmen'e çok sert çıktı! Olay sözler
Bir süredir magazin gündeminde olan Yeliz Yeşilmen'in şimdiki eşi Ali Uğur Akbaş'la bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan, Yeşilmen'e sert sözler geldi.
Eşi Ali Uğur Akbaş ile bir süredir yaşadığı sorunlarla gündemde olan şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar ise konuştuğu Haber Magazin'de Yeşilmen'e çok sert sözlerle yüklendi.
"Yuva yıkanın yuvası olmaz": Nurettin Soydan’ın sunduğu ‘Haber Magazin’e konuşan Gülbin Vardar, evliliğinde problem yaşayan Yeşilmen için şu iddiaları kullandı: "Ali’den dayak yediğini duyuyorum. Çünkü Ali artık başka biriyle yaşıyor. Hem de üçü de aynı evde. Yeliz Boşanmamak için de yüklü nafaka koparma derdinde. O benim dahil çok kişinin yuvasını yıktı. Yuva yıkanın yuvası olmaz.”
Youtube’ta Reborn TV’de yayınlanan “Haber Magazin”e konuk olan Gülbin Vardar, yuvasının dağılmasına neden olan Yeliz Yeşilmen’e yine öfke doluydu.
17 yıl önce uğradığı ihaneti hala affedemediğini söyleyen Vardar, şu sıralar sık sık sosyal medya üzerinden videolar paylaşan Yeliz Yeşilmen’e yüklendi. Yeliz’in, evliliğinde problemler yaşadığını söyleyen Gülbin Vardar “İlahi adalet tecelli ediyor. Yuva yıkanın, yuvası olmazmış. O, bana ve başkalarına yaptıklarının cezasını çekiyor şimdi. Çünkü çok kadının ahını aldı” dedi.