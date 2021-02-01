Ali Sunal'ın Oryantal Didem itirafı bomba! İbo Show'da olaylar patladı
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a seneler sonra oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Bülent Serttaş'ın yanı sıra Ali Sunal da geceye damga vurunca açıklama geldi.
İbrahim Tatlıses aradan geçen 9 yılın ardından yeniden İbo Show ile televizyon ekranlarına döndü. Herkes yapımın başarısız olacağını düşünürken cumartesi akşamlarının en çok izlenenleri arasında yerini aldı.
Yayımlandığı gece sosyal medyaya da damga vurmayı başardı. Son olarak programa Ali Sunal, Muazzez Ersoy, Ali Sunal ve oryantal Didem konuk oldu.
Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın son bölümüne ise damga vuran bir isim oldu. İbrahim Tatlıses'in programında seneler önce tanınan oryantal Didem, İbo Show'a konuk geldi.
Eğlenceli anların yaşandığı, kahkahaların bir an olsun dinmediği İbo Show'da oryantal Didem dans performansı ile geceye damga vurdu.