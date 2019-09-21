Ali Sunal gözyaşlarına boğuldu o anlar kameralara böyle yansıdı

Ali Sunal gözyaşlarına boğuldu o anlar kameralara böyle yansıdı
Ali Sunal, Bodrum'da katıldığı törende 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncular için hazırlanan slaytı izlerken gözyaşlarına boğuldu.
Show Tv'nin sevilerek izlenen programı Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftası "CineBodrum" etkinliği için Bodrum'daydı. Ali Sunal akşam Bodrum iskele meydanında yapılan SİSAY emek ödülleri gecesine katıldı.
Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ödül gecesinde 2018 yılında ölen oyuncular için hazırlanan slayt gösterisini izleyen Ali Sunal, gözyaşlarına boğuldu.
Vizyona girecek olan "Hareket Sekiz" filmini sinema salonu sahiplerine tanıtan Ali Sunal, Gürgen Öz, Onur Atilla, Hakan Bilgin ve filmin yapımcısı Levent Cengizhan bazı kesitlerin gösterildiği tanıtım filmi sonrasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oyuncu Gürgen Öz filmde kötü bir karakteri canlandırdığını ifade ederek "Çok neşeli, çok kaliteli bir komedi filmi yaptık. Hikayesi olan aksiyon ile komedinin bir arada olduğu için insanların gülmesi garanti" ifadelerini kullandı.