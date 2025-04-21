Ali Koç'un Hala Bi' Şansı Var.

Serde Fenerbahçelilik olunca, bu ızdıraba duyarsız kalınmıyor.

2018’de seçildiğinde büyük heyecan oluşturmuştu.

Fenerbahçelilerin kendisinden beklentisi çok büyüktü.

Ne de olsa başarılı bir ailenin başarılı bir çocuğuydu.

Kamuoyunda konuşulan kariyeri göz kamaştırıcıydı.

Hayaller şampiyonluk, gerçeklerler hayal kırıklığıydı.

Bildiğiniz üzere, Yıldırım Ali Koç’tan bahsediyorum.

Yedi yıllık başkanlığı döneminde, 11 hoca değiştirdi.

On ikincisi, José Mário dos Santos Mourinho Félix...

Yedi yıllık başkanlığı döneminde, 100’ün üzerinde transfer yaptı.

Yedi yıllık başkanlığı döneminde, kazanılabilecek 21 kupa vardı.

Şampiyonluk, Süper Kupa ve Türkiye Kupası...

21 Kupa’dan sadece bir tanesini alabildi.

Yazıyla bir, rakamla (1) Türkiye Kupası...

Bir de düzenlediği turnuvadan kazandığı Şeytan Kupası.

İşe şeytan karışınca, Fenerbahçe kupaya hasret kaldı.

Yetmedi, istatistikler altüst oldu.

21 yıl evinde yenilmediği Galatasaray’a,

16 yıl galibiyet alamayan Beşiktaş’a,

26 yıl sonra Trabzonspor’a kaybetti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı’na ayakları titreyerek gelenler...

Ali Koç’tan sonra aslan kesildiler.

“Başkanlığa devam etsin” diye dua eder oldular.

Ne futbolu ne de futbolcuyu öğrenemedi.

Ne saha içini ne de saha dışını yönetemedi.

Geçen sene kongreyi olağanüstü topladı.

"Kupa maçına çıkmayacağız" dedi.

“Takımı ligden çekeceğiz” dedi.

“Yurtdışından takım bakıyoruz” dedi.

Otuz bin delegeyi stada doldurdu.

Çıtayı yükseltti, fakat dağ fare doğurdu.

Galatasaray’a emeksiz bir kupa daha hediye edildi.

O hayal kırıklığına uğrayan delegeler gitti, yine onu seçti.

Anlaşılır gibi değildi.

Sezona yine iddialı laflarla başladı:

“Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.”

İsmail Kartal’ın hakkını koruyamadı.

Çareyi hoca değiştirmekte aradı.

Söz verdiği gibi bir takım kuramadı.

Esnaf bir hoca getirdi. Veteranlarla devam etti.

Evet, başkanlığı döneminde çok mağdur edildi.

Ama bu yıl için, çok fazla mağduriyetten söz edilemez.

Aziz Yıldırım, dördüncü yılın sonunda öğrenmişti.

Ali Koç’un yedinci yılı bitiyor.

Çıraklık dönemi, başarısız geçti.

Kalfalık dönemi, kupasız geçti.

Ustalık dönemi, kupa yine uzak...

Beş yıldızlı forma bastırdı, arkasında duramadı.

1959 öncesi şampiyonluklar tescil ettirilecekti.

Böylece Rakibin önüne geçilecekti.

Lafta kaldı...

Ama, Ali Koç’un hala bir şansı var...

Tarihe geçmek ve başarılı başkan olarak anılmak istiyorsa, 1959 öncesi dokuz şampiyonluğu tescil ettirip rakibinden önce hakkı olan beşinci yıldızı alması gerekiyor.

Yoksa, tarihin en başarısız başkanı olarak kayıtlara geçecek.

Fırsatı varken, Hac dönemi de yaklaşıyor.

Statta ağırladığı şeytanı, Mina’da taşlarsa bahtı açılabilir.

Hacı Bektaş Veli’nin torununa da bu yakışır.