Ali Koç tribünden atladı dünya basınında olay oldu

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilirken 21 yıllık Kadıköy geleneği de bozulmuş oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao ve Onyekuru atarken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un locasında tribüne atlaması geceye damga vuran olaylardan biri oldu.