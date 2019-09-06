Ali Atay'a Hazal Kaya'dan yasak geldi! 'Baba olacaksın yapma'
Hazal Kaya, Ali Atay, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Simi Adası'nda tatil yaparken Kaya'dan Atay'a yasak geldi.
Geçtiğimiz Şubat ayında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, anne ve baba olmaya gün sayarken yakın dostları Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti ile beraber tatile çıktı.
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Simi Adası'na giden ünlü çiftlerden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ise tatillerinden eğlenceli anları YouTube kanalından paylaşıyorlar.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın YouTube kanalından yayımladıkları videolarda ise Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'a koyduğu yasak kimsenin gözünden kaçmadı.
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7 Aylık hamile olan Hazal Kaya, ekstrem sporlar yapmaması konusunda Ali Atay'ı uyarıyor.
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