Algı Eke'den o ünlülere skandal sözler! ''Gerçekten hasta ruhlular tiksiniyorum''

Kendisi gibi oyuncu eşi İnan Ulaş Torun ile 1.5 yıl süren evliliğine geçtiğimiz aylarda nokta koyan ünlü oyuncu Algı Eke, YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Gürüşmeler programına konuk oldu. Eke, programda söylediği sözlerle herkesi şaşırttı.