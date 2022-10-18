Aleyna Tilki'yi çileden çıkaran olay: "Yazıklar olsun, hayatımın hatası" diyerek isyan etti!

Son dönemlerde magazin dünyasının aranan yüzlerinden olan her paylaşımı ve her açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, attığı tweette bu kez de taksicilere ettiği isyan ile gündeme geldi. Ünlü popçu yaptığı paylaşımda, "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.