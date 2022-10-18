Aleyna Tilki'yi çileden çıkaran olay: "Yazıklar olsun, hayatımın hatası" diyerek isyan etti!
Ünlü isimlerin taksici isyanı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda taksi bulmakta zorlanan Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, "Olacak iş değil" diyerek isyan etmesiyle gündeme gelmişti. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de attığı tweet ile taksicilerle ilgili tepkisini dile getirdi.
Son dönemlerde magazin dünyasının aranan yüzlerinden olan her paylaşımı ve her açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, attığı tweette bu kez de taksicilere ettiği isyan ile gündeme geldi. Ünlü popçu yaptığı paylaşımda, "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
O paylaşımı başını yaktı
Geçtiğimiz aylarda Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacak olan Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alması beklenen Aleyna Tilki'nin konseri, Twitter hesabından yaptığı LGBT karşıtı yürüyüşe gösterdiği tepki yüzünden iptal edilmişti.
Tilki yaptığı paylaşımda; "LGBT+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." sözlerine yer vermişti.
Konser iptalini istedi
Aleyna Tilki'nin tepki çeken paylaşımı sonrası Çorum Diyanet-Sen şube başkanı İsmail Şanal, konserin iptalini edilmesini istemişti.