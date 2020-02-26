Aleyna Tilki'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' takipçilerini hüsrana uğrattı!
Yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya sayılı zaman kalan Aleyna Tilki klip, çekimlerini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni şarkısını çıkartmaya hazırlanıyor. Aleyna Tilki yeni klibi için kılıktan kılığa girdi. Aleyna Tilki'nin yeni imajı Aleyna Baba takipçileri tarafından beğenilmedi "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" yorumlarına neden oldu.
Aleyna Baba'ya bu yakışır: Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."
Yeni imajıyla Aleyna Tilki
Üç tane farklı Aleyna: Genç şarkıcı yeni imajı ve klibini takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; Yarından sonra sizlerle!
Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri ALEYNA BABA Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bi baba ruhuyla,kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleynalar da benim gerçekliklerim...
Üç tane farklı Aleyna ,üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar...
Takipçileri beğenmedi: Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajını ise takipçileri beğenmedi. Takipçiler henüz 19 yaşında olan şarkıcının bu imajını " Yaşından büyük gösteriyorsun" gibi yorumlarla neden oldu.