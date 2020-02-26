Aleyna Tilki'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' takipçilerini hüsrana uğrattı!

Üç tane farklı Aleyna: Genç şarkıcı yeni imajı ve klibini takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; Yarından sonra sizlerle!

Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri ALEYNA BABA Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bi baba ruhuyla,kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleynalar da benim gerçekliklerim...

Üç tane farklı Aleyna ,üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar...